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MSB, Ateş Serbest-2026'da hedeflerin Polatlı'da tam isabetle imha edildiğini bildirdi

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MSB, TSK envanterindeki silah ve sistemleri tanıtmak amacıyla düzenlenen Ateş Serbest-2026 faaliyetine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda faaliyetin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde sürdüğü ve hedeflerin tam isabetle imha edildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini göstermek amacıyla düzenlenen "Ateş Serbest-2026" faaliyetine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Çelikten irade, sarsılmaz güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini göstermek amacıyla icra edilen Ateş Serbest-2026 faaliyeti Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğimiz, yüksek hassasiyet ve üstün atış disipliniyle hedeflerini tam isabetle imha ediyor."

Paylaşımda, faaliyete ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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