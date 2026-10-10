MSB, Ateş Serbest-2026'da hedeflerin Polatlı'da tam isabetle imha edildiğini bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini göstermek amacıyla düzenlenen "Ateş Serbest-2026" faaliyetine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Çelikten irade, sarsılmaz güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini göstermek amacıyla icra edilen Ateş Serbest-2026 faaliyeti Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor. Kahraman Mehmetçiğimiz, yüksek hassasiyet ve üstün atış disipliniyle hedeflerini tam isabetle imha ediyor."

Paylaşımda, faaliyete ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA