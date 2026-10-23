MSB, 5 haftalık Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu'nun tamamlandığını bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nda düzenlenen Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığımızda düzenlenen 5 haftalık Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu başarıyla tamamlandı. Gerçek muharebe senaryolarına uygun eğitimlerle taktik bilgi ve becerilerini geliştiren kahraman pilotlarımız, gökyüzündeki gücümüze güç katmak üzere birliklerine döndü."

Kaynak: AA