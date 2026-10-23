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MSB, 5 haftalık Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu'nun tamamlandığını bildirdi

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MSB, 3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nda düzenlenen 5 haftalık Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu'nun tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, gerçek muharebe senaryolarına uygun eğitimlerle taktik becerilerini geliştiren pilotların birliklerine döndüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nda düzenlenen Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığımızda düzenlenen 5 haftalık Hava-Hava Silah ve Taktikler Kursu başarıyla tamamlandı. Gerçek muharebe senaryolarına uygun eğitimlerle taktik bilgi ve becerilerini geliştiren kahraman pilotlarımız, gökyüzündeki gücümüze güç katmak üzere birliklerine döndü."

Kaynak: AA
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