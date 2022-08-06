MSB: 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı planlanmıştır - Haberler

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MSB: 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı planlanmıştır

MSB: 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı planlanmıştır

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Yarın 1'i Odessa'dan 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı planlanmıştır" açıklaması yapıldı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Yarın 1'i Odessa'dan 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı planlanmıştır" açıklaması yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1'i Odessa'dan, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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