Haberler

Komandodan ağır silah atış eğitimi

Komandodan ağır silah atış eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda 2'nci Komando Tugay Komutanlığınca ağır silah atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Komando Tugay Komutanlığınca ağır silah atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen ağır silah atışlarından fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda komandoların ağır silahlarla atışları başarıyla gerçekleştirdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan tahmin
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Ankara'da dikkat çeken buluşma: İşte Erbakan ile Destici'nin buluşmasında öne çıkan başlıklar?

Erbakan ve Destici'den kritik zirve
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti

Manchester'dan kovulan Amorim yine bir dünya devinin başına geçti
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir