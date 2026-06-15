Komandodan ağır silah atış eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda 2'nci Komando Tugay Komutanlığınca ağır silah atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Komando Tugay Komutanlığınca ağır silah atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen ağır silah atışlarından fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda komandoların ağır silahlarla atışları başarıyla gerçekleştirdiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı