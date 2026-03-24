Mozambik'teki sellerde 18 kişi hayatını kaybetti

Mozambik'te devam eden şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan sellerde 18 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede binlerce kişi yerinden edilirken, altyapıda da büyük zararlar meydana geldi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, ülke genelinde ikinci bir şiddetli yağış döneminin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, sellerde 18 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin çoğunun boğulma kaynaklı olduğu bildirildi.

Binlerce kişinin yerinden edildiği ve altyapının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, ülke genelindeki 31 barınma merkezinde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kaydedildi.

INGD'ye göre, geçen sene ve bu yıl Mozambik'te görülen şiddetli yağışlar, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiledi, 285 kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
Gurbetçilere kolaylık! Araç kalma süresi tek tıklamayla öğrenilecek

Bakanlıktan büyük kolaylık! Yeni sistem geldi