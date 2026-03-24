Mozambik'teki sellerde 18 kişi hayatını kaybetti

Mozambik'te devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 18 kişi öldü.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, ülke genelinde ikinci bir şiddetli yağış döneminin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, sellerde 18 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin çoğunun boğulma kaynaklı olduğu bildirildi.

Binlerce kişinin yerinden edildiği ve altyapının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, ülke genelindeki 31 barınma merkezinde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kaydedildi.

INGD'ye göre, geçen sene ve bu yıl Mozambik'te görülen şiddetli yağışlar, yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiledi, 285 kişinin ölümüne neden oldu.