Mozambik'te Kurban Bayramı Coşkusu

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Tete'de Müslümanlar, bayram namazı için Masjid Al Huda Camisi ve avlusunda saf tuttu.

Yerel kıyafetleriyle camiye akın eden vatandaşlar, bayram namazını kıldı, dua etti.

Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu.

Namazın ardından hutbe irad eden Masjid Al Huda Camisi imamı, Kurban Bayramı'nın önemine ve İslamiyet'e ilişkin bilgi verdi.

Namaz sonrası cemaat bayramlaştı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimi ve dağıtımı için Tete'ye gelen görevlileri de bayram namazı kılıp dua etti.