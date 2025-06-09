Mozambik'te 'Hediyem Kur'an Olsun' Projesi ile Kur'an-ı Kerim Dağıtıldı

Mozambik'te 'Hediyem Kur'an Olsun' Projesi ile Kur'an-ı Kerim Dağıtıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Hediyem Kur'an Olsun' Projesi kapsamında, Mozambik'in Tete eyaletinde halka Portekizceye çevrilmiş Kur'an-ı Kerimler dağıtıldı. TDV gönüllüleri, Caunje bölgesindeki Masjid Alkhaleel Camisi'nde toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki halka Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

TDV gönüllüleri ve görevlileri, Caunje bölgesindeki Masjid Alkhaleel Camisi'nde toplanan halka Portekizceye çevrilmiş Kur'an-ı Kerimler verdi.

TDV gönüllüsü Said Doğan, AA muhabirine, burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Caunje halkının ilk defa Kur'an-ı Kerim'le tanıştığını ifade eden Doğan, "Bizler, 'Hediyem Kur'an Olsun' Projesi kapsamında Portekiz diline çevrilmiş Kur'an-ı Kerimleri buradaki halka dağıtmaktan ve burada olmaktan çok sevinçli ve mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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