Mozambik Devlet Başkanı Chapo, 16-22 Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek
Mozambik Devlet Başkanı Daniel Francisco Chapo, 16-22 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine yapılıyor.
BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Mozambik Devlet Başkanı Daniel Francisco Chapo, 16-22 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü salı günü yaptığı açıklamada, Chapo'nun ziyaretinin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.
