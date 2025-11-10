Mozambik Açıklarında Atatürk'e Saygı Duruşu

MOZAMBİK açıklarında Hint Okyanusu'nda ilerleyen yük gemisindeki mürettebat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde güvertede saygı duruşuna geçerek andı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, 87 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Türkler de andı. Mozambik açıklarında Hint Okyanusu'nda ilerleyen Mersin Tarsuslu Ömer Sayalı'nın kaptanlığındaki yük gemisinde, saat 09.05'te siren çaldı. Güvertede toplanan mürettebat, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Kaptan Sayalı, "Mesafeler uzak ama yürekler aynı anda saygıda birleşti" dedi.