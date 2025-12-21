Otoyolda motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 63 bin TL ceza

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 TL para cezası kesildi.

Adana- Hatay Otoyolu Dörtyol mevkisinde motosikletin üzerine yüzüstü yatarak yolculuk yapan sürücü, o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, abartı egzoz, plakasız araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplamda 63 bin 326 TL para cezası uyguladı. Trafikten menedilen motosikleti ise otoparka çekildi.