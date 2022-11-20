Motosikletten atılan cisim gözüne saplanan genç kız ağır yaralandı Güncel Haberler Mersin'de kaldırımda arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada motosikletiyle ilerleyen bir şahsın attığın bilinmeyen cisim, Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Ağır yaralan Aslan, hastaneden çıktıktan sonra şahıslar hakkında şikayetçi oldu. 18 Kasım'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. KORNEASI ZARAR GÖRDÜ Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mersin Üniversitesi Hatice Arslan Güncel Haberler

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