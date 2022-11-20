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Motosikletten atılan cisim gözüne saplanan genç kız ağır yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'de kaldırımda arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada motosikletiyle ilerleyen bir şahsın attığın bilinmeyen cisim, Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Ağır yaralan Aslan, hastaneden çıktıktan sonra şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

18 Kasım'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında, 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti.

Motosikletten atılan cisim gözüne saplanan genç kız ağır yaralandı

KORNEASI ZARAR GÖRDÜ

Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Motosikletten atılan cisim gözüne saplanan genç kız ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Üniversitesi Hatice Arslan Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

virtueslife:

sokaklar bu terörist apaçilerle dolu.Durduk yere insanlara saldırıp eğlence malzemesi yapıyorlar vicdansızlığa bakarmısın.Bu kişiler yakalandığında en en caydırıcı şekilde kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıdır.

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