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İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

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İzmir Menderes'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Şahin'in hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

TUTUKLANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Şahin'in (26) hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç. (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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