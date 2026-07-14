İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
İzmir Menderes'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Şahin'in hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Şahin'in (26) hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç. (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı