Bahçelievler'de motosikletli zabıta memuru yaralı bebeği hastaneye yetiştirdi

Bahçelievler'de yere düşen 3 aylık bebeklerini hastaneye götürmek isteyen aileye motosikletli zabıta memuru yardım ederek trafiği açtı ve aileyi hastaneye hızlıca ulaştırdı.

Bahçelievler'de dün 3 aylık bebekleri yere düşen bir aile, hastaneye gitmek için araçlarıyla yola çıktı.

Trafik nedeniyle ilerleyemeyen aile, yolda gördükleri Bahçelievler Belediyesine bağlı motosikletli zabıta memurundan yolu açması için yardım istedi.

Ailenin yardım talebi üzerine zabıta memuru bir süre yolu açarak ailenin trafikte ilerlemesini sağladı.

Trafik nedeniyle aile yolda ilerleyemeyince bu sefer zabıta memuru, çalışma arkadaşının yanında durarak motorunu bırakıp arkasına binmesini istedi.

Motorize zabıta ekibi, aileden bebeği alarak hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi.

Yaşananlar, motosiklet üzerinde takılı kamera tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
