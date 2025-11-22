Haberler

Motosikletli, Yasak Giriş Yapan Kamyonetten Kıl Payı Kurtuldu

Güncelleme:
Kartal D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yasak giriş yapan bir kamyonetten son anda yaptığı manevra ile kurtuldu. Kask kamerasına yansıyan olay anı heyecan dolu görüntülerle kaydedildi.

KARTAL D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü 'Girilmez' tabelasının bulunduğu noktadan yola giren kamyonetten son anda kurtuldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yan yolda seyir halinde olan 34 HHC 40 plakalı kamyonet yasak giriş tabelasının bulunduğu noktadan aniden D-100 Karayolu'na girdi. O sırada seyir halinde olan motosikletli yola giren kamyonetten kurtulmak için manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü frene basıp direksiyonu toparlayarak kazayı kıl payı atlattı.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin yasak yerden kontrolsüz şekilde yola girdiği, motosiklet sürücüsünün ise ani manevra ile çarpışmadan kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
