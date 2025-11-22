Motosikletli, Yasak Giriş Yapan Kamyonetten Kıl Payı Kurtuldu

KARTAL D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü 'Girilmez' tabelasının bulunduğu noktadan yola giren kamyonetten son anda kurtuldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yan yolda seyir halinde olan 34 HHC 40 plakalı kamyonet yasak giriş tabelasının bulunduğu noktadan aniden D-100 Karayolu'na girdi. O sırada seyir halinde olan motosikletli yola giren kamyonetten kurtulmak için manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü frene basıp direksiyonu toparlayarak kazayı kıl payı atlattı.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin yasak yerden kontrolsüz şekilde yola girdiği, motosiklet sürücüsünün ise ani manevra ile çarpışmadan kurtulduğu görüldü.