Trafikte tek teker üzerinde gitti o anlar kamerada

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker üzerinde ilerleyerek tehlikeli anlar yaşattı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bir sürücü motosikleti ile trafikte tek teker üzerinde ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde D-650 kara yolunda Arifiye ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü motosikleti ile trafikte tek teker üzerinde ilerledi. Motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
