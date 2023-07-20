Motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, motosikletli kurye Onurhan Ekiz'e (22) çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü Mustafa Solmaz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, motosikletli kurye Onurhan Ekiz'e (22) çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü Mustafa Solmaz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Solmaz yönetimindeki minibüs, kavşakta kurye Onurhan Ekiz idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ekiz, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ekiz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiz, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, minibüs sürücüsü Mustafa Solmaz'ı gözaltına aldı.Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Solmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.