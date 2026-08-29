Süvarinin İzinden 104. Yılda Binlerce Motosikletle

Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde "Süvarinin İzinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosikletli gönüllüler kamp alanına yerleşti.

Gecek Kaplıcaları piknik alanına kamp kuran katılımcılara brifing verildi.

Etkinlik kapsamında, bugünler için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülecek rotada, 5. Süvari Kolordusu'nun izlediği yol temel alınacak.

Afyonkarahisar Kocatepe'den başlayacak sürüş, Tınaztepe, Çiğiltepe ve Ahırdağı'ndan Sinanpaşa Ovası'na, ikinci gün de adım adım süvarinin izinden gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşacak.

Süvarinin İzinden grubundan Yavuz Kuru, AA muhabirine, her yıl zafer haftasında bu tarihlerde 180 kilometre boyunca demir atlarıyla süvari atalarının izlerini takip ettiklerini söyledi.

Etkinliğin sadece kortej sürüşü olmadığını, belli noktalarda, önemli şehitliklerde savaşın, muharebenin geçtiği önemli alanlarda durduklarını, anlattıklarını ve bu şekilde ilerlediklerini ifade eden Kuru, "Kocatepe'den başlar Kütahya Dumlupınar'da sona erer. Toplam 12, duruma göre 13 durak noktamız vardır. Bu yıl etkinliği bir miktar genişletme kararı aldık. İlk denemelerini yaptık. Oldukça güzel gelişti. İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi sürüşlerini yaptık. Onlar bu yıl ilkleriydi. Süvarinin izinden yaklaşık 30 katılımcıyla 7 yıl önce başladı. Bugün ulaştığımız sayı binin üzerindeydi. Binin üzerinde motosikletli katılımcıyla, demir atlıyla Büyük Taarruz süvarinin izinden etkinliğini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA