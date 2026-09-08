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Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada

Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada
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RİZE’nin Pazar ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçe merkezindeki Prof. Dr. Mehmet Haberal Caddesi'nde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden O.K. yönetimindeki 53 ADV 755 plakalı motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen H.B. idaresindeki 53 HG 210 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yolda dönüş yapmak için manevra yapan motosiklet ile duramayan diğer motosikletin kafa kafaya çarpıştığı, sürücülerin ise yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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