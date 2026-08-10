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Bolu'da motosiklet şovuna 46 bin TL ceza

Bolu'da motosiklet şovuna 46 bin TL ceza
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BOLU'da D-100 Karayolu'nda motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak akrobatik hareketler yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulandı.

BOLU'da D-100 Karayolu'nda motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak akrobatik hareketler yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ön tekerleğini kaldırarak tehlikeli hareketler yaptığı görüntüler üzerine çalışma başlattı. Plakası tespit edilen motosiklet kent merkezinde trafik ekipleri tarafından durduruldu. Trafik ekibi tarafından trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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