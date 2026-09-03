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Ereğli'de Polisten Kaçan Sürücüye 390 Bin TL Ceza

Ereğli'de Polisten Kaçan Sürücüye 390 Bin TL Ceza
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 20 dakika kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. Sürücüye toplam 390 bin TL para cezası verilirken, kask takmamaktan ehliyetsiz araç kullanmaya kadar birçok ihlal tespit edildi. Takip anları polis kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından yakalandı. Sürücüye, toplam 390 bin TL para cezası uygulanırken takip anları polis kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Ereğli kent merkezinde başlayıp Kepez Mahallesi'ne kadar devam etti. 78 AB 129 plakalı motosikletin sürücüsü hakkında, yayalara yol vermediği ve drift yaptığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Bunun üzerine polis ekipleri motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yanındaki kişiyle birlikte kaçmaya başladı, polis de peşine düştü. Yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından polis ekiplerinin yolu kestiğini gören motosiklet sürücüsü durmak zorunda kaldı.

Yakalanan sürücüye, 'ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, dur ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek' başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 390 bin TL para cezası uygulandı. Motosiklet, yapılan incelemelerin ardından trafikten menedilirken, sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaçmaya çalışan motosikleti takip anları ise motosikletli polisin kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin motosikletli sürücüye, "Nereye gidersen git, gittiğin yere kadar gelirim. Dur, adam gibi dur. Çek kenara" dediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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