Haberler

İzmir'de uygulamadan kaçan ve kaza yapan sürücüye 506 bin 219 lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan E.B. Kaza yaparak yakalandı. Yapılan denetim sonucunda 506 bin 219 lira para cezası uygulandı ve ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan ve yaptığı kaza sonucu yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 506 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi'nde yaptığı denetimde E.B'nin (24) kullandığı motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan E.B, Karabağlar Belediyesi önünde kaza yapınca yakalandı.

E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 506 bin 219 lira para cezası uygulandı.

100 ceza puanını doldurması nedeniyle ehliyeti geçici süreyle geri alınan ve motosikleti trafikten men edilen E.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı