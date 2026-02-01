Haberler

Kartal'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası uygulandı

Güncelleme:
Istanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Sürücü, çeşitli suçlamalardan dolayı toplamda 22 bin 830 lira para cezası aldı.

Kartal'da, motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 22 bin 830 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince, 21 Kasım'da Caddebostan Sahil Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü B.F.K. (17) gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz araç kullanmak", "akrobatik hareketler yapmak", "kask kullanmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 22 bin 830 lira para cezası verildi.

Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan hakkında soruşturma başlatılan sürücü, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
