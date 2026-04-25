Adana'da motosikletliye silahlı saldırı: 1 ölü

ADANA'da, motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Selim Tutuş (38), hayatını kaybetti. Tutuş'un 2 yıl önce işlenen cinayetten sorumlu tutulup, kendisine husumet besleyenlerin olduğu öne sürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Selim Tutuş, motosikletiyle caddede seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Tutuş, yere yığıldı, henüz kimliği saptanamayan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Selim Tutuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tutuş'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Selim Tutuş'un 2 yıl önce işlenen bir cinayetten sorumlu tutulduğu, bu nedenle tarafların kendisine husumet beslediği ileri sürüldü. Polis, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
