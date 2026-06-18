Kayıp olarak aranıyordu, motosiklet kazasında öldüğü ortaya çıktı
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolduktan sonra motosikletiyle şarampole devrilerek hayatını kaybettiği belirlenen Emre Kanat'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan, motosikletinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenerek sazlık alanda bulunan Emre Kanat'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kanat için ilçeye bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kanat'ın cenazesi, toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı