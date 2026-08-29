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İnegöl'de Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Talha Taner Kırca (20) önce refüje çarptı, ardından yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen bir otomobilin çarptığı genç sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan motosikletin yola savrulan sürücüsü Talha Taner Kırca (20), arkadan gelen otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Kırca, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giderken Talha Taner Kırca'nın kontrolünü yitirdiği 16 CAL 844 plakalı motosiklet, önce refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu. Yola düşen Kırca'ya, aynı yöne giden Emin S. (23) yönetimindeki 16 KIS 01 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Kırca, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Emin S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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