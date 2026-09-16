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Motosikletiyle geldiği evinin önünde uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı

Motosikletiyle geldiği evinin önünde uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletiyle geldiği evinin önünde üzerinde 40 gram metamfetamin ile yakalanan İ.E. (43), tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletiyle geldiği evinin önünde üzerinde 40 gram metamfetamin ile yakalanan İ.E. (43), tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İ.E.'nin ilçede uyuşturucu sattığını belirledi. İ.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İ.E., dün motosikletiyle Kurtuluş Mahallesi 93 Sokak'taki evinin önüne geldiğinde yakalandı. İ.E.'nin üzerinde ekiplerin aramasında 40 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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