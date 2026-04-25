Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada

AMASYA'da hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ali Ş. kontrolündeki 34 HTM 795 plakalı motosiklet, İbrahim Ç. yönetimindeki 34 GNA 569 plakalı hafit ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı