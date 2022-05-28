Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü - Haberler

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Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur'un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir'e çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Enes Özdemir Sapanca Güncel Haberler

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