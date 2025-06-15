Motosiklet Tutkunları Huzurevinde Babalar Günü Etkinliği Düzenledi

Motosiklet Tutkunları Huzurevinde Babalar Günü Etkinliği Düzenledi
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Konya'da motosiklet tutkunları, Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde etkinlik düzenleyerek yaşlılarla bir araya geldi. Etkinlikte motosikletler incelenirken, müdürler programın amacını anlattı.

Konya'da, Babalar Günü dolayısıyla motosiklet tutkunları huzurevinde etkinlik düzenledi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, Meliha Ercan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kadar motosiklet sürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, merkezde yapılan etkinlikte, insanların yalnızlığını ve sevincini paylaşmak amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Meliha Ercan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nuri Baysal da bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etkinlikte motosikletçilerle sohbet eden huzurevi sakinleri motosikletleri inceledi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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