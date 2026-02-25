Haberler

Kafede motosikletiyle müşterilerin arasında dolaşan sürücüye 6 bin 457 TL ceza

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli bir sürücü, alışveriş merkezinin önündeki kafeye girerek müşterilerin arasında tehlikeli bir geçiş yaptı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, 6 bin 457 TL ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle alışveriş merkezinin önündeki kafeye girdiği ve müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçtiği anları, kask kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Olay, dün Gebze ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, alışveriş merkezinin önündeki kafeye girerek müşterilerin bulunduğu masaların arasından geçti. Sürücü, kask kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, 'Selam sana imparator, arkadaşlar ben geçebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, hayırlı günler' diye bağırdı. Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Motosikletin sürücüsü tespit edildi, ehliyetine süresiz el konuldu, 6 bin 457 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
