Edirne'de abart egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, abart egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne 24 bin 162 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi etrafında dolaşan ve çevreye rahatsızlık veren abart egzoz takılı motosikleti durdurdu. Polis, motosikletin sürücüsüne 'Abart egzozlu araç kullanma', 'Muayenesiz araç kullanmak' ve 'Kask takmamak'tan toplam 24 bin 162 lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet 30 gün süreyle trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

