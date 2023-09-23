Motosiklet Sürücüsü Ölümcül Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan Uyar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fakılar Mahallesi'nde, plakaları öğrenilemeyen Efe Ömer Uyar'ın kullandığı motosikletle H.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uyar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel