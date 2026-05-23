Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet sürücüsü, otomobilin tavanına düştü. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. U.K. idaresindeki 67 ADM 681 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AAU 291 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü otomobilin tavanına düştü. Tavandan yere inen sürücü, yara almadığı kazanın ardından motosikletini kaldırmaya çalıştı. Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.