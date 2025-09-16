Motosiklet Sürücüleri için Güvenlik İpuçları

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Hasan Çakmak, motosiklet sürücülerinden "görünmez olduklarını bilerek" otomobillerle aralarına güvenlik payı bırakmalarını isterken, otomobil sürücülerine de kapı açarken "ters kol" kuralını ve şerit değiştirirken "omuz üstü bakış"ı uygulamalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, motosiklet ve diğer araç sürücülerinin seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken bazı temel konular ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı motosiklet ileri ve güvenli sürüş eğitimleri, teorik dersler ve hakimiyet eğitimleri veren Çakmak, AA muhabirine, Türkiye'de meydana gelen motosiklet kazaları ve nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde trafik yoğunluğunun arttığını ve buna bağlı motosiklet sayısının da yükseldiğini söyleyen Çakmak, "Trafiğin içinde düzensiz seyir gerçekleşiyor. Bu seyir sonucunda da çok sayıda kaza meydana geliyor." dedi.

Çakmak, özellikle son günlerde birçok motosiklet kazasına şahit olduklarını dile getirerek, "Birçok kazaya şahit oluyoruz. Bunun temel nedeni, trafikte birbirimize saygıyı kaybetmiş olmamız, kurallara uymayışımız. Hem motosiklet hem araç sürücüleri olarak kurallara uyup, bu süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütebiliriz." diye konuştu.

Motosiklet sürücülerine güvenlik rehberi

Motosiklet sürücülerinin trafikte dikkat etmesi gereken konuları sıralayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Motosiklet sürücüsü görünmezdir, görünmez olduğunu bilerek araçlarla arasında bir güvenlik payı bırakacak şekilde seyir etmelidir. Araçların ara boşluklarına, araçlar hareket halindeyken girmemelidir. Mutlaka kavşaklarda, dönüş yönlerinde olmamalıdırlar. Kavşak geçişlerinde mümkünse orta bölümü seçmeliler. Arabaları arkasında ortadan değil, bir aynasını özellikle de sol aynasını görecek şekilde şeritte takip etmeliler. Hem onların öndeki aracı görüp, boşluğu görüp hem de araç sürücüsünün onu aynadan görebileceği şekilde seyretmeliler ve eğer bir sollama, bir şerit değiştirme yapacaklarsa mutlaka sinyal ile bunu yapmalılar, işaret vermeliler ve üzerlerinde görünür yelek giymeliler çünkü görünmüyorlar. Araç sürücülerimizin onları görmesi bu anlamda çok kıymetli."

Motokuryelerin yaşadığı kazalara da dikkati çeken Çakmak, "Burada çok üzücü, yetişme kaygısı dediğimiz bir risk var. Eğer bir yere yetişmeye çalışıyorsanız diğer riskleri öngörmüyorsunuz." dedi.

Çakmak, bir paketi yetiştirme çabası içerisinde hızlı seyreden motokuryerlere ilişkin, "Gelen arabayı, bir anda çıkan yayayı görmüyorlar ve kazaya uğruyorlar. Burada zaman kısıtlı görevler verilmemesi gerekiyor. Yani yetişme kaygısını ortadan kaldıracak bir çözüm üretilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Araç sürücülerinin dikkat etmesi gerekenler

Motosiklet kazalarının yaşanmaması için araç sürücülerinin de alabileceği sorumluluklar olduğunu dile getiren Çakmak, "Araç sürücüleri, otomobil park halindeyken bile kapıyı açacakları zaman mutlaka ters kolunu kullansınlar ki, bedenlerinin o yöne doğru dönmesini sağlayıp kapıyı açtıklarında bir motorcu arkadaşımızın o kapıya çarpmasını engellesin." diye konuştu.

Bazı motosiklet sürücülerin otomobillerin kör noktalarında seyredebileceğine de dikkati çeken Çakmak, "Kör noktada kalan alana bir omuz üstü bakış, bir can kurtaran bakış yaparak o kör noktadaki gelen motorcuyu, bisikletçiyi görüp oradaki tehlikeyi bertaraf edebiliriz." ifadesini kullandı.

Telefon kullanımı ve sosyal medya

Çakmak, birçok kazanın da seyir halindeyken cep telefonu kullanımından kaynaklandığına işaret etti.

Otomobil sürücülerinin, trafiğin karmaşası içinde telefonla konuşma, mesaj yazma, konumu takip etme gibi durumlarla gözünü trafikten ayırabildiğini belirten Çakmak, sözlerine şöyle devam etti:

"50 km hızla giderken 1 saniyede 13,5 metre yol alır aracınız. Bir saniye gözünüzü yoldan ayırdığınızda bu alanda önünüze gelen bir araç, duran bir araç, giren bir motorcu arkadaşımızla kazaya uğrayabilirsiniz. Aynı şekilde kurye arkadaşlarımız da telefonundan konum takibi yaparak kazaya karışıyorlar. Onlar için bir öneri şu olabilir, sesli komut yönlendirmesi kullanabilirler. Lütfen, o telefonlarımızı hem araçta hem motorda özellikle trafiğin içinde kullanmamaya özen gösterin."

Sosyal medya yayıncılarının trafikte yaptığı tehlikeli manevralara da değinen Çakmak, bu tür davranışların ciddi can kayıplarına yol açtığını söyledi.

Çakmak, "Burada da çok kaza oluyor. Sosyal medyacılık, video çekme ve prim yapma adına trafikte yapılan bazı manevralar sonucunda çok sayıda kazalar oluyor. Tek tekerler, arada hızlı geçişler, manevralar. Bunun sonucunda da çok acı kayıplarımız meydana geliyor. Lütfen, trafik içinde bunlardan kaçınalım. Giden canlar bizim canlarımız." dedi.