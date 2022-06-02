Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada - Haberler

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Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Motosiklet park halindeki minibüse çarptı; o anlar kamerada

BURSA'da Berkay Doğan'ın (18), önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı motosikleti park halindeki minibüse çarptı.

BURSA'da Berkay Doğan'ın (18), önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptığı motosikleti park halindeki minibüse çarptı. Doğan'ın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Doğan, ara sokaktan çıkan Selçuk Dursun (43) yönetimindeki 16 SD 412 plakalı otomobile çarpmamak için yönetimindeki 16 KHS 85 plakalı motosikletiyle ani manevra yaptı. Doğan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarında park halindeki 16 S 6392 plakalı minibüse çarptı. Kaskı bulunmayan Doğan, başını minibüsün camına çarpıp yaralandı. Berkay Doğan, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Berkay Doğan'ın fırından ekmek alıp evine gitmek için yola çıktığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Berkay Doğan Mahmut Esat İnegöl Güncel Haberler

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