Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" denildi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Motosiklet Kazasında Tıp Fakültesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Tıp Fakültesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay (23) hayatını kaybetti. Kınay, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle refüjdeki ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay (23), hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Bandırma yolunda meydana geldi. Bandırma'dan Erdek'e seyir halinde olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay yönetimindeki 16 BIE 319 plakalı motosiklet kontrolden çıktı. Kınay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çıkıp, ağaca çarptı. Tıp fakültesi öğrencisi devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Kınay'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.