İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 34 yaşındaki sürücü Cihan Ali Sönmez, hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet, ESHOT otobüsünü sollarken devrildi.
Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollarken devrildi.
Kaldırıma düşen sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüsün sürücüsü ile karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37) işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel