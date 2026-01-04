Haberler

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 34 yaşındaki sürücü Cihan Ali Sönmez, hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet, ESHOT otobüsünü sollarken devrildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Mahallesi'nde, aynı yönde ilerleyen B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollarken devrildi.

Kaldırıma düşen sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüsün sürücüsü ile karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37) işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
