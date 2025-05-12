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Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aniden şerit değiştiren bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Yusuf Karakaya hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

1) OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ; KAZA KAMERADA

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önünde aniden şerit değiştiren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Karakaya (47) hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Bulvarı'ndan Sevindik Mahallesi yönüne giden Yusuf Karakaya'nın kullandığı 20 NG 085 plakalı motosiklet, aniden şerit değiştiren Emre Arslan'ın (19) kontrolündeki 45 K 1544 plakalı otomobile çarptı. Motosikletin sürücüsü Karakaya metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Karakaya, sağlık ekibinin ilk müdahalesini ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Arslan, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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