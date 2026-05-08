Bursa'da Polis Memuru Motosiklet Kazası Geçirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru Ömer K. yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne seyir halindeyken Ömer K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 YL 9615 plakalı motosiklet devrildi. Düşerek yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Ömer K.'nin, İstanbul Maltepe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

