Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, hastanede 15 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Kaza anına ilişkin güvenlik kameraları kayıtları da ortaya çıktı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde geçen ay hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirirken, kaza anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, 20 Aralık'ta Karasu sahil yolunda meydana geldi. Savaş Güney Hasırcıoğlu idaresindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hasırcıoğlu, 5 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetti. Hasırcıoğlu'nun motosikletiyle hızla hafif ticari araca çarptığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hasırcıoğlu'nun araca çarpması ve aracın altında kaldığı anlar yer aldı.