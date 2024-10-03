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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Defnedildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücünün Cenazesi Defnedildi
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özbostan, 6 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi, ikindi namazının ardından Yusufbey Mahalle Camisi'nde kılınan namazla toprağa verildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Taraklı ilçesindeki Yusufbey Mahalle Camisi'ne getirilen İsmail Özbostan'ın (57) cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Taraklı-Göynük kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde 28 Eylül'de T.A. idaresindeki kamyon, Yenidoğan Mahallesi istikametine dönen Özbostan'ın kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kaldırıldığı Taraklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü 6 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

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