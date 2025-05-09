Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Saniye Yılmaz'ın Son Paylaşımları

Kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel