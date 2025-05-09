Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Saniye Yılmaz'ın Son Paylaşımları
Saniye Yılmaz, motosiklet kullanırken çektiği videolarla dikkat çekmişti. 'Acaba bizi motosiklet mi öldürecek?' şeklindeki düşünceleri ve 'Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin' notu dikkat çekiyor.
Kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel