Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'tan Antalya'ya dönerken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki inşaat mühendisi Ahmet Demir için cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve arkadaşları katıldı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle Antalya'ya dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybeden inşaat mühendisi Ahmet Demir'in (35) cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle dün Sivas-Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren inşaat mühendisi Ahmet Demir için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene; Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, inşaat mühendisinin eşi eczacı Meltem Göksu Demir, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Demir'in cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Gedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.