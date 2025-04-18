Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi
Sivas'tan Antalya'ya dönerken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki inşaat mühendisi Ahmet Demir için cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve arkadaşları katıldı.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle Antalya'ya dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybeden inşaat mühendisi Ahmet Demir'in (35) cenazesi toprağa verildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle dün Sivas-Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren inşaat mühendisi Ahmet Demir için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene; Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, inşaat mühendisinin eşi eczacı Meltem Göksu Demir, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Demir'in cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Gedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel