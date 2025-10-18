Haberler

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, 3 Gün Sonra Kurtarılamadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Berhat Soysal, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Berhat Soysal (19), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 15 Ekim'de Silopi ilçesi Hastane Caddesi Polis Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Berhat Soysal'ın kullandığı motosiklet ile M.O. yönetimindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Berhat Soysal, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Soysal, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Berhat Soysal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak ilçeye bağlı Özgen köyünde toprağa verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.