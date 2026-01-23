Haberler

Eski milli badmintoncu, motosiklet kazasında öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, hayatını kaybetti. Turan, bir dönem milli badminton sporcusu olarak dikkat çekiyordu.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Umut Can Turan, hayatını kaybetti. Umut Can Turan'ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İşten çıkıp eve dönen Umut Can Turan'ın kullandığı 55 APM 564 plakalı motosiklet, yolun banket kısmında park halindeki 99 ZC 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Umut Can Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Azerbaycan uyruklu Nadir S., gözaltına alındı.

Umut Can Turan'ın bir dönem milli badminton sporcusu olduğu, şu an kuryelik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
