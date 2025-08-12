Motosiklet ile Tur Minibüsü Çarpıştı: 1 Ölü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Evren (51) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya- Manavgat D400 kara yolunun Taşağıl kavşağında meydana geldi. İshak D. (25) yönetimindeki 31 ASF 327 plakalı VIP tur minibüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Hüseyin Evren'in kullandığı 07 BMA 512 plakalı motosiklete çarptı. Asfalt zemine savrulan Hüseyin Evren ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Evren sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hüseyin Evren kurtarılamadı. Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede minibüsün kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti. Minibüs şoförü İshak D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kavşaktan geçmeye çalışırken gelen minibüsün çarpması sonucu savrulan motosiklet sürücüsünün asfalt zemine düştüğü anlar yer aldı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT,