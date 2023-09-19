Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ta motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki 58 FP 407 plakalı Toyota marka araç ile B.Y. idaresindeki 35 MOE 88 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip düşerek sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.