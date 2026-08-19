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İnegöl'de Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Kardeş Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Kardeş Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kardeş yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Salih U. (19) yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Serhat A. (47) idaresindeki 16 L 0202 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Salih U. ile arkasındaki kardeşi Kerem U. (14) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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