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Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz şüphelinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz şüphelinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı merkez Atatürk Mahallesi 46107 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki F.E.'ye ait 33 ANT 673 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzü görünmeyen ve ayağında terlik olan şüpheli, motosiklete binip gidonda bulunan kilidi ayağıyla iterek kırdı. Şüpheli, motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Güncel Haberler

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