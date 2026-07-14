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Çarşamba'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Çarşamba'da motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde, G.B. yönetimindeki motosiklet, A.K. kullanımındaki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki A.K., L.K., H.K. ile motosiklet sürücüsü G.B. ve yolcu A.K. yaralandı. 2'si ağır toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 61 AFL 018 plakalı hafif ticari araca, aynı yöne giden G.B. idaresindeki motosiklet arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan A.K., L.K. ve H.K. ile motosiklet sürücüsü G.B. ve yanındaki A.K. yaralandı. 2'si ağır toplam 5 yaralı, ihbar sonrası gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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